Ruggero Alcanterini 10 febbraio 2021 Tutti

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (111a puntata) CANOA – ALBERTA ZANARDI (Mantova, 6 gennaio 1940) A 20 anni ha preso parte alla gara di K1 500 metri, classificandosi seconda sia in batteria che in semifinale, con i tempi rispettivamente di 2’17″14 e 2’15″58, quindi settima in finale, in 2’14″31. Alberta è stata portacolori della Canottieri Mincio.