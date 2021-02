ECO MEMORABILIA  Ruggero Alcanterini 10 FEBBRAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

ALTRO GIORNO, ALTRO LIBRO E CHE ARGOMENTO DI ATTUALITA’: “SPORT & SPONSOR” DI FRANCO ASCANI, CON LA PREFAZIONE DI PRIMO NEBIOLO. SI ERA NELL’ANNO DI GRAZIA OLIMPICO DEL 1984, MESE DI OTTOBRE, SUBITO DOPO I GIOCHI DI LOS ANGELES. A DISTANZA DI 31 ANNI, POSSIAMO DIRE CHE ERAVAMO FELICI E NON LO SAPEVAMO, ANCHE SE C’ERA LA SENSAZIONE DI ANDARE A PIENO RITMO. FRANCO AVEVA L’INTUIZIONE DI SOTTOLINEARE UN ARGOMENTO CHE COSTITUIVA DA SEMPRE LA MOTIVAZIONE DI UN DIRIGENTE SPORTIVO STRAORDINARIO COME PRIMO E A LOS ANGELES AVEVANO ORGANIZZATO I PRIVATI CON PROFITTO. A ROMA UN ANNO DOPO SI SAREBBERO FATTE LE PROVE GENERALI DEI CAMPIONATI DEL MONDO DI ATLETICA DEL 1987, CON I CAMPIONATI VETERANI/MASTERS, SPONSOR LO STESSO MISSONI. ROMA ’87, IN MONDOVISIONE, DAL PUNTO DI VISTA ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO SAREBBE PASSATA ALLA STORIA PER IL MASSIMO VANTAGGIO OTTENUTO TRA COSTI E RICAVI, LASCIANDO A DISPOSIZIONE DELLA IAAF UN’AUTENTICA FORTUNA, DI CUI VIVERE DI RENDITA PER I VENTI ANNI SUCCESSIVI. ERAVAMO FELICI E NON SAPEVAMO DI ESSERLO