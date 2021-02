Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (110a puntata) CANOA – DANILO TOGNON (Padova, 9 ottobre 1937) A 23 anni, ha preso parte alla gara di K2 – C1 – 1000 metri, affrontando batterie, recuperi e semifinali tra il 26 e il 27 agosto. Tognon (5° in batteria con 4’56”58), (3° nei recuperi in 5’06”86) finì 4° in semifinale con il tempo di 5’04”82. Portacolori della Canottieri Padova