ECO REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini 9 FEBBRAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

DI Ruggero Alcanterini

SAPETE CHE DEDICO PARTE DEL MIO TEMPO ALLA MESSA IN ORDINE DEL MARE MAGNUM DI DOCUMENTI E LIBRI ACCUMULATI IN OLTRE MEZZO SECOLO DI FRENETICA, POLIVALENTE E DIVERTENTE ATTIVITA’ NEL CAMPO DELL’INFORMAZIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL FENOMENO SPORTIVO. QUESTA MATTINA MI SONO SOFFERMATO SU “SPORT E DIRITTO”, UN INTERESSANTISSIMO SAGGIO DI ALFONSO LAMBERTI, BASATO SU DI UNA DOCUMENTATISSIMA CASISTICA. ALL’EPOCA (1979) LA PERFORMANCE FU MOLTO APPREZZATA DA FRANCO CARRARO, ARTEMIO FRANCHI E ALBERTO ROGNONI. LEGGENDO TRA CAPITOLI E TESTIMONIANZE, DENUNCE E PROPOSTE, SONO GIUNTO ALLA INESORABILE CONCLUSIONE, CHE IN 36 ANNI I PROBLEMI DA RISOLVERE SONO RIMASTI GLI STESSI, CON QUALCHE AGGRAVANTE …