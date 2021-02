NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (109a puntata) CANOA - ALBERTO SCHIAVI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ruggero Alcanterini 8 FEBBRAIO 2021

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (109a puntata) CANOA – ALBERTO SCHIAVI (Roma 23-03-1939) a 21 anni ha preso parte nelle gare di Canoa – K1 4 x 500 m. staffetta con Renato Ongari, Cesare Zilioli e Annibale Berton, classificati al quarto posto in semifinale (7’59”21) dopo essere giunti quarti in batteria (8’10”76) e vinto il recupero (8’06”48). Schiavi in canoa per le Fiamme Gialle, di stanza a Sabaudia – località in cui rimase fino al 1968 – partecipò poi al Campionato Europeo Elite a Poznan (Polonia) col K2 1000 e 500 insieme a Cesare Zilioli, classificandosi al quarto posto in batteria nei 1.000 metri, mentre nei 500 metri furono eliminati. In ambito nazionale i due top dell’epoca vinsero quattro titoli “tricolori”. Schiavi è stato allenato dal padre di Giampiero Galeazzi. Anche il giornalista aveva iniziato proprio sotto l’occhio vigile di Alberto Schiavi, con la canoa, prima di passare al canottaggio.