ECO REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini 6 FEBBRAIO 2017 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

IL VALZER DEGLI IMPERATORI – L’argomento del giorno è quello delle nuove “pasquinate” , rimbrotti interessati rivolti a Papa Francesco come ai vecchi tempi. Franco Di Mare, bravissimo collega e conduttore di Uno Mattina gli ha dedicato puntualmente la sua rubrica mattutina “Sarò Franco”, ricordando che la statua di Paquino è ciò che rimane dei marmi che adornavano lo STADIO… E qui ancora una volta casca l’asino, perché anche Di Mare, come colleghi di Repubblica, piuttosto che del Corriere dello Sport – ai tempi della candidatura di Roma per i Giochi 2024 – ha preso la cantonata, scambiando gli imperatori e il periodo di costruzione dell’impianto sportivo monumentale più antico del mondo, ovvero citando Diocleziano e non DOMIZIANO , la cui data di riferimento è quella dell’anno 86 dopo Cristo. Lì il 23 febbraio prossimo ci troveremo per celebrare una importante conferenza di avvio sul tema del Fair Play, come chiave di accesso e lettura di tutte le problematiche della società civile di cui siamo coattori e quindi per dare annuncio e presentazione dell’International Fair Play Award DOMITIANUS, quale sintesi tra il dire e il fare in chiave etica in tutte le sue declinazioni.