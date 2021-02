ECO REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini 6 FEBBRAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

Credo che si tornerà presto sul campo con COMUNICARE LO SPORT, iniziativa destinata ad essere circuitata in Italia e probabilmente in campo internazionale su proposta del CNIFP. Visto il successo ottenuto con la prima edizione romana svoltasi tra lo Stadio di Domiziano e il Palazzo delle Federazioni Sportive-CONI, il Segretario Generale dell’Ente, Roberto Fabbricini prospetta un secondo appuntamento nel più capiente Salone d’Onore del Palazzo H, al Foro Italico. Intanto cresce la febbre intorno alla candidatura italiana per i GHiochi Olimpici del 2024 e sembra proprio che la sinergia tra Comitato Fair Play, IridEventi – ONDGiornalisti e FYM-Sole24Ore – ACOI possa avere un ruolo attivo di prim’ordine, appunto perchè la comunicazione si coniuga con la formazione e non prescinde dall’etica e dal fair play… (DI SEGUITO, GALLERIA FOTOGRAFICA SUL TERZO EVENTO DI “COMUNICARE…”)