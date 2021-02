ECO REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini 6 FEBBRAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

L’ENGSO ALLO STADIO DI DECO REMEMBER 6 FEBBRAIO 2016OMIZIANO – Tornerò dopo sul risultato magnifico di COMUNICARE LO SPORT. Adesso colgo l’occasione per dare notizia che oggi il CNIFP torna allo Stadio di Domiziano con la ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation) di cui è partner per l’Italia. In questa circostanza si riunisce l’Esecutivo della sezione Youth, di cui è Presidente Paolo Emilio Adami, altresì membro dell’Esecutivo Generale, di cui è “Chief” il portoghese Carlos Cardoso. E’ la seconda volta che nella antica struttura costruita quasi duemila anni fa si svolge un evento di profilo internazionale: la prima fu con il Gala di Moving People ISCA (International Sport and Culture Association) nel novembre 2014. Anche in questo ambito, la comunicazione si coniuga con la formazione e non prescinde dall’etica e dal fair play…