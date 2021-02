ECO MEMORABILIA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

IL GRANDE OTTAVIO, SINO ALL’ULTIMO LEGATO ALL’ATLETICA. NEL 1985, CI REGALO’ UN CAMMEO DEL SUO POLICROMO TALENTO PER DARE LUSTRO AI MONDIALI MASTER, PROVA GENERALE ALLO STADIO DEI MARMI, PRIMA DEI CAMPIONATI DEI CAMPIONATI ASSOLUTI DEL 1987, A ROMA…

Ruggero Alcanterini 6 FEBBRAIO 2015

SONO DIECI GIORNI CHE VITALIANA CARNESECCHI, COETANEA E COMPAGNA DI MARGHERITA HACK ALL’ASSI GIGLIO ROSSO CI HA LASCIATI. ERA IL 27 DI GENNAIO, GIUSTO QUANDO INIZIAVANO LE DRAMMATICHE RICORRENZE DELLA SHOAH. OGGI, NON POSSO DIMENTICARE DI RICORDARE UNO PER TUTTI, TRA GLI ESULI ISTRIANI SOPRAVVISSUTI ALL’ORRORE DELLE FOIBE, OTTAVIO MISSONI, ANCHE LUI GRANDE PERSONAGGIO DEL NOVECENTO, STRAORDINARIO CAMPIONE ALLA VIGILIA E DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE, PROTAGONISTA IN PISTA E IN PEDANA, SINO ALL’ULTIMO, PASSANDO PER IL CAMPO DI BATTAGLIA DI EL ALAMEIN, UNA LUNGA PRIGIONIA, LE PASSERELLE DA GRANDE STILISTA E IL RUOLO VENTENNALE DI SINDACO DEL LIBERO COMUNE DI ZARA, IN ESILIO (DAL 1986 AL 2006). OTTAVIO ERA DEL SEGNO DELL’ACQUARIO, NATO A RAGUSA, PRONIPOTE DEL PIRATA BRETONE MISSON, DEFINITO DA LORD BYRON L’UOMO PIU’ MITE CHE ABBIA AFFONDATO UNA NAVE. OTTAVIO AVREBBE COMPIUTO IN QUESTI GIORNI 94 ANNI E COMUNQUE, QUANDO NEL 2013 SI E’ INVOLATO VERSO BOREA, NE AVEVA TRAGUARDATI NOVANTADUE, SUPERANDOLI TUTTI CON AGILITA’ E CLASSE, COME GLI OSTACOLI DI UNA GARA SEMPRE IN ESSERE, QUELLA DI UNA VITA PIENA DI AVVENTURE E SORPRENDENTI PASSAGGI…