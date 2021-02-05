 ECO REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini 5 FFEBBRAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


REMEMBER DEL DIRETTORE

ECO REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini 5 FFEBBRAIO 2015

Pubblicato il

Di Ruggero Alcanterini

 

 

PENSO A QUANTO TEMPO, QUANTE RISORSE, QUANTE OPPORTUNITA’, QUANTE RIFORME, QUANTO PROGRESSO ABBIAMO PERSO O RINVIATO A FUTURA MEMORIA, QUANDO GIA’ NEGLI ANNI SESSANTA (TRA IL1965 E IL 1968) SULL’ONDA POSITIVA DELLA REALIZZAZIONE DEI XVII GIOCHI OLIMPICI A ROMA, DURANTE LA 4a LEGISLATURA, SI ERANO INDIVIDUATI TEMI E PROBLEMI, FORMULATE SOLUZIONI E PROGETTI. A TAL PROPOSITO E’ MOLTO INTERESSANTE IL “QUADERNO AICS” CURATO DA GABRIELE MORETTI, ALL’EPOCA A CAPO DELLA COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL’ENTE E SUCCESSIVAMENTE PRESIDENTE DELL’ENIT NEGLI ANNI OTTANTA E DELLA CONVENTION BUREAU ITALIA DEL TURISMO, NEGLI ANNI NOVANTA… (NELLA FOTO DEL 1983, AL CENTRO, MORETTI INTERVIENE AD UN CONVEGNO SU SPORT E TURISMO).

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