ECO REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini 5 FEBBRAIO 2021 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

Ieri, all’Auditorium delle Federazioni di Viale Tiziano, si è determinata una storica, idedita combinazione chimica sul tema di COMUNICARE LO SPORT, con oltre 200 giornalisti e un centinaio di quadri dirigenti del mondo sportivo, che hanno occupato ogni ordine di posti per oltre tre ore. La sinergia positiva tra comunicazione, formazione e fair play è stata sottolineata con enfasi dal Segretario Generale del CONI, Roberto Fabbricini, cui hanno fatto Eco il Segretario Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Paolo Pirovano e il Direttore della Scuola Nazionale dello Sport – CONI, Rossana Ciuffetti. Daniela Molina, V.Presidente della Commissione Sport dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e lo stesso Pirovano hanno illustrato il nuovo Codice Etico per il giornalisti, che trae spunto proprio dai particolari indirizzi ed esperienze maturate con il giornalismo sportivo, di cui io ho rivendicato la grande qualità ispirata fin dalle origini dall’aspetto etico ed epico, che è passata per la penna, la voce, e le immagini di tanti cantori superlativi dei comportamenti, dei gesti, delle imprese straordinarie, che hanno trasformato taluni nel carattere e nella tempra fisica, altri ai livelli sublimi in cui l’immaginario collettivo li ha eletti a campioni, ad eroi, a rappresentanti dei massimi valori esprimibili dalla società civile. Gli autori di tanti capolavori letterari, testimoni ed interpreti delle passioni, delle pulsioni e dei fenomeni, che hanno avuto ruolo significativo per la storia contemporanea, sono passati per molte redazioni sportive, ma spesso sono stati anche promotori, ideatori, tecnici e magari anche atleti di gran livello. Ma la formazione, quella con la F maiuscola, che oggi fa la differenza e fa compiere quel salto di qualità necessario per stare al passo con una collettività sempre più informata e attiva attraverso mezzi di contatto e informazione sempre più veloci ed incisivi, quella è stata messa in campo con degli autentici affondi fatti di provocazioni, stimolazioni e riflessioni di alto profilo scientifico da Piercarlo Romeo e Cecilia Maria Ferraro, in nome e per conto della FYM, Sole 24Ore, ACOI, che con la formazione in cammino hanno attivato un vero e proprio rivoluzionario tzunami…