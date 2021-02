Di Ruggero Alcanterini

DUE ANNI FA, ALLE UNDICI DEL MATTINO, PAOLA ALCANTERINI ROMPEVA GLI INDUGI E PRENDEVA IL VOLO PER L’MMAGINIFICA BOREA. NEL SUO STRAORDINARIO PERCORSO DI VITA – NOBILITATO DALLE STIMMATE DI UNA PERVERSA PATOLOGIA INVALIDANTE – NON AVEVA CONOSCIUTO MOMENTI D’INCERTEZZA NEL SUO IMPEGNO PROFESSIONALE E SOCIALE A PARTIRE DAGLI ANNI SESSANTA… LE TESTIMONIANZE CHE LE SOPRAVVIVONO SONO STRAORDINARIE PER IL VALORE NON SOLTANTO SIMBOLICO CHE RAPPRESENTANO