ECO MEMORABILIA CON MARIO DRAGHI RUNNER - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

Luciano Duchi 5 FEBBRAIO 2021

Sono stato il suo Presidente

Che bel sogno ho fatto questa notte. Mi è apparso il Professor Mario Draghi, che mi ha detto,” Presidente ho estrema necessità di scaricarmi e lei ben sa la cosa che più è adatta per me allo scopo, voglio riprendere a correre e vorrei sapere quando è in programma la prossima Roma Ostia e se può darmi qualche consiglio…”. Mai nella mia vita di sportivo e organizzatore mi sono sentito così orgoglioso, al punto che…mi sono svegliato.

Allora mi sono ricordato delle cordiali conversazioni con il fratello, quando veniva a tesserarlo, a iscriverlo alle quattro Roma Ostia da lui corse, l’ultima nel 2005 quando ottenne l’apprezzabile tempo di 1.55.53 a 58 anni.

Dell’ex Governatore della Banca D’Italia, dell’ex Presidente per otto anni della Banca Centrale Europea, Mario Draghi è stato riportato tutto, dalla scuola elementare con Magalli, agli studi al Massimiliano Massimo, all’Università, alla tesi di Laurea premiata fra le migliori con relatore il professor Caffè e tantissime altre cose. Nessuno ha riportato che è anche stato un valido podista e posso vantarmi di essere stato il suo Presidente quando gareggiava per i Bancari Romani. Corse anche ben quattro volte la Roma Ostia, con questi risultati:

27a Edizione – Km 21,097 – anno: 2001 3621° Tempo: 2.07.53

29° Edizione – Km 21,097 – anno 2003 3662° Tempo: 1.55.53

30° Edizione – Km 21,097 – Anno 2004 4406 Tempo: 2.04.16

31° Edizione – Km 21,097 – Anno 2005 4131° Tempo: 1.55.53