 ECO REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini 4 FEBBBRAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


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ECO REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini 4 FEBBBRAIO 2015

Pubblicato il

DI Ruggero Alcanterini

 

 

PENSO ALLE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA GIOVENTU’ NEL NOSTRO PAESE. NOI ABBIAMO LA SENSAZIONE DI ESSERE IN RITARDO QUANDO AVREMMO TUTTI I NUMERI PER ESSERE ALL’AVANGUARDIA. DA ALCUNI ANNI IL CNIFP SI IMPEGNA NELL’ENGSO CHE HA RUOLO NELLE POLITICHE COMUNITARIE, MA QUANTO AVREMMO POTUTO FARE E FAR FARE IN PIU’ ALLA COLLETTIVITA’ SE LA CRISI ENERGETICA DEL 1973 NON AVESSE TARPATO LE ALI AL PROGETTO SPECIALE DI POLITICHE PER LA GIOVENTU’, CHE LA PRIMA REPUBBLICA GLI AVEVA DEDICATO TRA IL 1968 E IL 70. NELL’AICS (ASSOCIAZIONE ITALIANA CIRCOLI SPORTIVI), CON VITALIANA CARNESECCHI, ENRICO GUABELLO, GABRIELE MORETTI, CESARE BENSI E LO STESSO GIACOMO BRODOLINI SI ERANO IMPEGNATI AFFINCHE’ PARLAMENTO E GOVERNI RECEPISSERO IL PROBLEMA E ADOTTASSERO SOLUZIONI NELL’AMBITO DEL PIANO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. ABBIAMO LA MEMORIA CORTA E PER LE RIFORME RIPARTIAMO SEMPRE DALL’ANNO ZERO, MENTRE BISOGNEREBBE FARE TESORO DELLE ESPERIENZE E DELLE PROPOSTE SCATURITE NEL TEMPO, COMPRESE QUELLE RIGUARDANTI LO SPORT. OGGI VI RIPROPONGO LA COPERTINA E L’INTRODUZIONE DI UN DOCUMENTO DELLA PCM (1970) E LA FOTO DEI PROTAGONISTI DI UNA DELLE RIUNIONE DEDICATE NELLA SEDE AICS…

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