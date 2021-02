ECO REMEMBER DIRETTORE Ruggero Alcanterini 3 FEBBRAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

I SEGNALI CHE GIUNGONO, NON ULTIMO DALLE PROPOSTE SCATURITE DA “CAMMINARE INSIEME”, PROMOSSO DAL MONDO UNIVERSITARIO (CUSI / CRUI) E RECEPITE DAL CONI, CI CONFERMANO CHE OCCORRE DARE UN SENSO ALLA NOSTRA ATTIVITA’ DI “AGONISTI” IN CAMPO E DIETRO LE SCRIVANIE. SE PENSO AL MIO PERCORSO DI VITA TRA SPORT E ASSOCIAZIONISMO, CREDO CHE LA MIGLIORE SINTESI SIA NEL TITOLO DI UN VOLUME CHE NEL 1992 CELEBRAVA IL TRENTENNALE DELL’AICS: “SPORT PER CULTURA”. PER QUESTO VOGLIO CHIAMARE IN CAUSA ANCORA UNA VOLTA VITALIANA CARNESECCHI, STRAORDINARIA TESTIMONE DEL TORMENTATO E COMPLICATO PASSAGGIO TRA IL SECONDO E IL TERZO MILLENNIO, CAPACE DI ANALISI E PROPOSTE CHE OGGI, A 29 ANNI DI DISTANZA, APPAIONO DI ESTREMA ATTUALITA’ ED ESPLICATIVE DI UN IMPEGNO COLLETTIVO, CONTESTUALIZZATO NELLA SOCIETA’ CIVILE, CHE AVREBBE UN RUOLO EFFIMERO, SE LO SPORT NON FOSSE PARTE SOSTANZIALE DELLA CULTURA POPOLARE, ORIGINANDOSI DA ESSA E COSTITUENDO UNA PIETRA ANGOLARE PER LA CONOSCENZA ED IL RISPETTO DI VALORI ETICI FONDAMENTALI PER IL PROGRESSO ED UNA MIGLIORE QUALITA’ DELLA VITA, A COMINCIARE DALLA SALUTE…