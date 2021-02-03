ECO REMEMBER DIRETTORE Ruggero Alcanterini 3 FEBBRAIO 2012 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini
IL GRANDE MAESTRO DI ETICA DELLO SPORT E PROFESSORE DELLA CORSA DI MEDIA E LUNGA LENA, L’ETRUSCO OSCAR BARLETTA, ONUSTO DELLA SUA GLORIA E DEGLI STRAORDINARI SUCCESSI OTTENUTI DALLE SUE RAGAZZEE DAI SUOI RAGAZZI (PERIS, SIMEONI, GATTI, GAMMOUDI, DORIO, BRUNET, FIACCONI …) A 94 ANNI HA DECISO DI COMPIERE L’ALLUNGO CONCLUSIVO DELLA VITA. LO CONOSCEVO E LO STIMAVO CON AFFETTO GIUSTO DA 50 ANNI E LO VOGLIO SALUTARE CON L’NCITAZIONE CHE LUI USAVA SUL CAMPO E NELLA VITA: ALE! OSCAR.