 ECO REMEMBER DIRETTORE Ruggero Alcanterini 3 FEBBRAIO 2012 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


REMEMBER DEL DIRETTORE

ECO REMEMBER DIRETTORE Ruggero Alcanterini 3 FEBBRAIO 2012

Pubblicato il

Di Ruggero Alcanterini

IL GRANDE MAESTRO DI ETICA DELLO SPORT E PROFESSORE DELLA CORSA DI MEDIA E LUNGA LENA, L’ETRUSCO OSCAR BARLETTA, ONUSTO DELLA SUA GLORIA E DEGLI STRAORDINARI SUCCESSI OTTENUTI DALLE SUE RAGAZZEE DAI SUOI RAGAZZI (PERIS, SIMEONI, GATTI, GAMMOUDI, DORIO, BRUNET, FIACCONI …) A 94 ANNI HA DECISO DI COMPIERE L’ALLUNGO CONCLUSIVO DELLA VITA. LO CONOSCEVO E LO STIMAVO CON AFFETTO GIUSTO DA 50 ANNI E LO VOGLIO SALUTARE CON L’NCITAZIONE CHE LUI USAVA SUL CAMPO E NELLA VITA: ALE! OSCAR.

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