ECO ON LINE - 2 FEBBRAIO 2021 - NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (104a puntata) CANOA - ALDO DEZI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (104a puntata) CANOA – ALDO DEZI (Castel Gandolfo, 27 giugno 1939) a 21 anni prese parte alla gara di canoa sui 1000 metri in coppia con Francesco La Macchia, conquistando la medaglia d’argento in 4’27””77, alle spalle della coppia sovietica Leonid Geishtor – Sergei Makarenko. “Aldo Dezi ha formato, insieme a Francesco La Macchia, un binomio formidabile nella storia sportiva della canoa italiana. Insieme infatti conquistarono il primo e finora unico riconoscimento olimpico italiano nella canadese: la medaglia d’argento in C2 alle Olimpiadi di Roma (1960). Erano buoni pagaiatori di kayak nel Gruppo sportivo della Marina militare quando l’allenatore federale K. Blahó li scelse come equipaggio per la canadese. Con il successo ai Giochi divennero simbolo del movimento canoistico italiano in espansione” ( Treccani )