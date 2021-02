NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (103a puntata) CANOA - GABRIELLA COTTA RAMUSINO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (103a puntata) CANOA – GABRIELLA COTTA RAMUSINO (Pallanza, 3 aprile 1942) a 18 anni ha partecipato in coppia con Luciana Guindani alla gara di K2 500 metri. Classificate quarte in batteria con il tempo di 2’05″40, le due vinsero il ripescaggio in 2’08″85 e conclusero in finale al 7º posto, con il tempo di 2’02″47. Dipendente della Rhodiatoce, Gabriella ha fatto parte della Polisportiva Verbano. «Avevo 18 anni e la vita davanti a me. Roma in quel fine agosto e dolce inizio di settembre era ancora più splendente del solito. La gente era elettrizzata e l’atmosfera magica. Ero alle Olimpiadi e giocavamo in casa. Che cosa volevo di più?». Successivamente ha percorso 70 mila chilometri da cicloturista in giro per il mondo ed ha vinto la sfida della vita, vincendola contro un tumore tra il 1980 e il 1991. “Non mi sono mai arresa e il mio oncologo in un libro fotografico in cui si racconta la storia di 33 persone sopravvissute al cancro ha voluto mettere anche la mia. Ecco, questo è il mio oro olimpico».