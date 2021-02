ECO REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini 1 FEBBRAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

Giovedì scorso, nel secondo evento di COMUNICARE LO SPORT, Andrea Abodi si poneva il problema di promuovere le “buone notizie”, piuttosto che le cattive. Bene, oggi vi propongo un caso esemplificativo, ovvero di come si possa passare da una buona ad una cattiva notizia, trattando lo stesso soggetto, ovvero lo Stadio delle Aquile intitolato ad un nostro storico principe della comunicazione sportiva, Paolo Rosi. Li nell’agosto del 1960 si allenavano le star dei XVII Giochi Olimpici e lì dovrebbero tornare per quelli possibili del 2024. La situazione catarchica dell’impianto comunale dell’Acquacetosa ha l’effetto di uno shock, purtroppo una cattivissima notizia, che cancella quella buona di qualche anno fa, quando il Sindaco Veltroni e tanti campioni ne annunciavano la rinascenza … Comunque, COMUNICARE LO SPORT, evento di straordinario successo, promosso e organizzato da CNIFP/FYM/IRIDEVENTI con CONI/Ordine Giornalisti/Sole 24Ore/Consiglio Regione Lazio/Stadio di Domiziano/Donna in Affari, si concluderà giovedì 4 febbraio, sempre all’Auditorium delle Federazioni Sportive in Viale Tiziano, 74