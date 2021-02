Di Ruggero Alcanterini

PENSO ALLE MADRI E AI PADRI DELLA PATRIA, CHE IDEALMENTE SONO CHIAMATI IN CAUSA IN QUESTO MOMENTO DI CAMBIAMENTO AL VERTICE DEL PAESE. PER CAPIRE CON COSA E CON CHI SI STANNO CONFRONTANDO GLI ATTUALI PROTAGONISTI DEL NOSTRO QUOTIDIANO DIVENIRE, VOGLIO RICORDARE IN PARTICOLARE ADELAIDE RISTORI, QUINDI VITTORIO EMANUELE II , GIUSEPPE GARIBALDI, CAMILLO BENSO DI CAVOUR E GIUSEPPE MAZZINI…