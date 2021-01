Di Ruggero Alcanterini

GIUSTO UN ANNO FA ALLA CAMERA, NON DISTANZIATI, A PARLARE DELLA NUOVA LEGGE CHE ROMPEVA GLI SCHEMI DEL MONDO SPORTIVO E POI ? POI IL COVID, LO STOP AI GIOCHI DI TOKIO, I BONUS, I RISTORI, LO SMART WORKING, I BRIEFING, LE RIUNIONI, LE ASSEMBLEE… TUTTO RIGOROSAMENTE VIRTUALE SU PIATTAFORMA … QUESTO E’ IL TEMPO PER RIFLETTERE E METTERE AL RIPARO LA STORIA, PER PROGETTARE FUTURO SENZA INGANNO ..

#SPORTPROMOZIONE#MONTECITORIO#Alcanterini