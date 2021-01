ECO ON LINE - 30 GENNAIO 2021 - NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (102a puntata) CANOA - LORENZO CANTARELLO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ruggero Alcanterini 30 GENNAIO 2021

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (102a puntata) CANOA – LORENZO CANTARELLO (Padova, 28 marzo 1932 – Teolo, 26 gennaio 2013) A 28 anni ha preso parte alle gare nel K2 sui 1000 m. in coppia con Antonio Rucco, classificandosi al 9° posto. Specialista del K1, dal 1956 al 1959 aveva fatto coppia con Annibale Berton nelle sfide internazionali in “azzurro” con il K2. Era il fratello di Vasco Cantarello, azzurro del canottaggio ed era stato per otto volte consecutive Campione Italiano. Campione del mondo nel 1955, raddoppiò con il titolo europeo, confermandolo nel 1958. Fondatore della Canottieri Padova, dopo aver concluso l’attività agonistica, aveva ricoperto il ruolo di giudice arbitro della Federcanoa e di consigliere nella sezione padovana della ANAOAI fino al 2012. Nelle numerose gare internazionali di gran fondo a cui ha partecipato ha ottenuto 15 successi. Su tutte vanno ricordate la Vienna-Napoli-Monaco del 1957 e la Vienna-Budapest del 1958.