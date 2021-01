ECO REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini 26 GENNAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

Semmai fosse servita una conferma che COMUNICARE LO SPORT significa andare ben oltre il convenzionale e lo scontato, il secondo evento in programma ieri ha risposto pienamente alle attese, sia di carattere formativo che comunicazionale. Come da programma, Andrea Abodi ha svolto uno straordinario approfondimento sul significato di una assoluta novità per i professionisti, come il CARTELLINO VERDE/FAIR PLAY, in corso di sperimentazione con gli arbitri della Lega Serie B di Calcio. Poi un “Buon Maestro” del ciclismo internazionale, come Gianni Savio, attuale team manager della Androni-Sidermec. Per il corso sul COACHING, ancora un esito entusiasmante con oltre settanta partecipanti, in condivisione con le sapienti “provocazioni” di Piercarlo Romeo e Cecilia Maria Ferraro. Per il 4 febbraio, il terzo appuntamento, dove è annunciata la partecipazione di oltre duecento colleghi giornalisti.