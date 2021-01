ECO REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini – 28 GENNAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

COMUNICARE LO SPORT

Con CNIFP, CONI, IridEventi, ONDG – Consiglio Regione Lazio, oggi, altro secondo straordinario appuntamento all’Auditorium delle Federazioni, per COMUNICARE LO SPORT. Si parlerà di coaching, partendo dalla grande rivoluzionaria novità del cartellino verde “FAIR PLAY”, introdotta da Andrea Abodi nella Serie B del calcio e proseguendo con il Premio Nazionale “FAIR PLAY” al “Buon Maestro” del ciclismo Gianni Savio. I suggestivi e coinvolgenti aspetti del “COACHING” verranno illustrati dal COE Trainer della FYM – Il Sole24ore – ACOL , Piercarlo Romeo e dalla coach-antropologa Cecilia Maria Ferraro. Tutto questo, in un crescendo rossiniano di adesioni e partecipazioni, che hanno portato oltre 200 giornalisti a prenotarsi per il 4 febbraio. Per oggi, alle 15, c’è ancora la possibilità di vivere una giornata di sport, comunicazione e formazione del tutto particolare, speciale, irripetibile, da non perdere… (Immagini da opere di Carlo Carrà e Ugo Nespolo).