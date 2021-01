ECO REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini- 27 GENNAIO 2021 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

CAMMINARE INSIEME – COLGO LO SPUNTO DALLA CONFERENZA CONGIUNTA DI IERI AL FORO ITALICO TRA CUSI, CRUI (COORDINAMENTO DEI RETTORI UNIVERSITARI ITALIANI) FISU E CONI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “CAMMINARE INSIEME”. LO SPORT UNIVERSITARIO DECIDE FINALMENTE DI GUARDARE VERSO LA POPOLAZIONE UNIVERSITARIA (MILIONI DI STUDENTI INATTIVI FISICAMENTE ED ESPOSTI AI PIU’ ELEMENTARI PROBLEMI DI SALUTE) NON MONITORATI PER MANCANZA DI PRESIDI E VISITE MEDICHE, SALVO QUELLA DEL PEDIATRA ALL’ATTO DELLA NASCITA. LA MANCANZA DI SPORT CAUSA UNA PERDITA ECONOMICA DI CIRCA UN MILIARDO E MEZZO ALL’ANNO, SALVO IL DISASTRO SOCIALE DERIVANTE DA UN INVECCHIAMENTO OSPEDALIZZATO… L’INTENTO, DI CONCERTO CON LA FEDERMEDICI SPORT, RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE, CASASCO, E’ QUELLO DI SPRONARE ANCHE LA RICERCA. UNA PROF. ESPONENTE DI TORVERGATA CI RICORDA CHE QUELLA UNIVERSITA’ E TOTALMENTE PRIMA DI IMPIANTI SPORTIVI, MENTRE A POCHI PASSI LA VELA INCOMPIUTA DI CALATRAVA DA CATTEDRALE RISCHIA DI ESSERE DECLASSATA A ROTTAME IN UN TERRITORIO CHE NON E’ DESERTO. SIAMO ALLA VIGILIA DI UNA RISCOSSA, RISPETTO AGLI ASSURDI ITALIANI ED EUROPEI ? ALLORA, NON POSSIAMO CHE RACCOGLIERE IL MESSAGGIO CONGIUNTO DI MALAGO’, PALEARI (CRUI) GALLIEN (FISU) E LENTINI (CUSI) E CIOE’ CHE FORSE DOBBIAMO PIU RISPETTO ALLA MATRICE DELLO SPORT E DELLA CIVILTA’ OCCIDENTALE, QUELLA GRECIA CHE OGGI VIENE CONSIDERATA UN PROBLEMA, ANZICHE’ UNA RISORSA. APPUNTO, COME UNA ANZIANA SIGNORA DIVENUTA SCOMODA E DI CUI ABBIAMO DIMENTICATO GLI STRAORDINARI INTANGIBILI MERITI STORICO CULTURALI. PER QUESTO NOI GRIDIAMO EMBLEMATICAMENTE “FORZA VITALIANA”! (NELLA FOTO SUL MASSICCIO DEL MONTE ROSA IN VALLE D’AOSTA – 1948)