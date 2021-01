ECO REMEMBER DEL DIRETTORE - Ruggero Alcanterini – 25 GENNAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

VITALIANA CARNESECCHI, UNA GRANDE DONNA DEL NOVECENTO – CARI AMICI, QUESTA MATTINA INTORNO ALLE OTTO, LA NOSTRA VITALIANA CARNESECCHI, COMPIUTO L’ULTIMO GIRO, DOPO IL TOCCO DELLA CAMPANELLA, SI E’ INVOLATA TRA GLI IPERBOREI… HA RAGGIUNTO LA SUA AMICA INSEPARABILE ALVA BUCCI, MARGHERITA HACK, NILDE JOTTI, GIGLIA TEDESCO E TUTTE LE RAGAZZE D’OCCIDENTE ED ORIENTE CHE HANNO CONDIVISO CON LEI UN TRATTO COMPLICATO DI STORIA DEL XX SECOLO. NELLA FOTO CON CUI LA VOGLIO RICORDARE ALLA FINE DI UNA GIORNATA COSI’ INTENSA DI EMOZIONI, LEI E’ IN SINTONIA CON LA COLOMBA DELLA PACE ED HA AL FIANCO UNA DIRIGENTE DEL MOVIMENTO FEMMINILE CINESE (PECHINO 1956). PURTROPPO, NELLA PIU’ COMPLETA SOLITUDINE E LO SCONFORTO GARANTITO DAL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE, VITALIANA, NATA A FIRENZE L’ 11 MARZO DEL 1922, E’ SPIRATA NOVANTATREENNE IN UNA CLINICA DI ANZIO, LONTANA DAGLI AFFETTI SUPERSTITI, DOPO AVER AFFRONTATO CINQUE RICOVERI CONSECUTIVI IN DIVERSI NOSOCOMI NEGLI ULTIMI SESSANTA GIORNI. IL SALUTO ESTREMO LE SARA’ DATO GIOVEDI’ MATTINA ALLE 9 PRESSO LA CAPPELLA DEL CIMITERO FLAMINIO NELLA ZONA NORD DI ROMA, POI, COME DA ESPRESSE VOLONTA’, LE SUE CENERI RAGGIUNGERANNO QUELLE DI ALVA BUCCI A COLLE VAL D’ELSA. L’ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT SI E’ RESA PARTECIPE DELLA PERDITA DI UNA SUA STORICA IMPORTANTE DIRIGENTE. PER PARTE MIA, VI INFORMO CHE IL GRUPPO “FORZA VITALIANA” PROSEGUIRA’ IL SUO PERCORSO NELL’INTENTO DI IDEALIZZARE IL PERSONAGGIO VITALIANA CARNESECCHI, TANTO RISERVATA E RICCA DI VALORI IN VITA, DA LASCIARCI IN EREDITA’ UN PATRIMONIO STRAORDINARIO DI ESEMPLIFICATIVE SUGGESTIONI, TALI DA MANTENERLA TRA NOI, COME UNA BUONA “MAESTRA”, ANCHE PER LE GENERAZIONI CHE VERRANN

O.