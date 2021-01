REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini – 26 GENNAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

Quando si dice COMUNICARE LO SPORT. Questo è il tema che ci appassiona in questi giorni che ci separano dai due grandi appuntamenti all’Auditorium delle Federazioni giovedì 28 gennaio e 4 febbraio. Ad esempio, come non immaginare la sintesi tra la disciplina base, l’atletica e il calcio in tutte le declinazioni possibili ? Uno che anticipò tutti fu il marchese Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano, che fu il superpresidente dell’atletica e del calcio tra il 1926 e il 1958, costruendo a sue spese lo stadio di Firenze, che porta il suo nome. Ma oggi, chi meglio di Usain Bolt potrebbe unire l’arco infinito di emozioni, che passano dalla pista al campo, correndo dietro al pallone ? Dopo i Giochi di Rio, nel 2018, il terrestre più veloce di sempre potrebbe tornare sulle scene mondiali nella veste di calciatore e vestire la maglia della nazionale jamaicana. Ma di questo ed altro, parleremo appunto attraverso il MENTAL COACHING con Piercarlo Romeo e Cecilia Ferraro…