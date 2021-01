REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini – 26 GENNAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

GIOVEDI’ SCORSO, NEL RICORDARE GIAMPAOLO LENZI, PER ANNI C.T. DELLA FIDAL, FACEVO RIFERIMENTO AI SUCCESSI CONSEGUITI SUL CAMPO CON L’AICS AI GIOCHI HAPOEL NEL 1966, IN ISRAELE. IN QUESTI GIORNI RICORRE LA “SHOAH” ED E’ CON NOSTAGIA ED EMOZIONE CHE RICORDO QUEL CLIMA PARTICOLARE CHE TROVAMMO DALL’ 8 AL 10 MAGGIO NEL KIBBOUTZ DI GIVAT HAIM, DOVE SI CELEBRAVA CONTESTUALMENTE IL CONGRESSO DEL CSIT. IN QUELLA OCCASIONE LA NOSTRA DELEGAZIONE ERA GUIDATA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA NAZIONALE, ENRICO GUABELLO E DALLA RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE, VITALIANA CARNESECCHI (INSIEME NELLA FOTO), OLTRE AL TESORIERE TITA FALCHI. IN QUELLA CIRCOSTANZA, VITALIANA, EX ATLETA DELL’ASSI GIGLIO ROSSO, COMPAGNA DI CLUB E COETANEA DI MARGHERITA HACK, NELL’ASSOCIAZIONE DA DUE ANNI, REDUCE DA UNA LUNGA IMPORTANTE ESPERIENZA INTERNAZIONALE, COME RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE DONNE ITALIANE IN CINA, GERMANIA , RUSSIA, SVIZZERA, POLONIA, UNGHERIA, CECOSLOVACCHIA, PROPOSE AI DELEGATI DEGLI OTTO PAESI PARTECIPANTI DI SVINCOLARE L’ANTICA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI SPORT E TEMPO LIBERO DEI LAVORATORI DALLO STEREOTIPO PREVALENTEMENTE AGONISTICO PER PROIETTARLO CON UNA DIMENSIONE NUOVA NELL’AREA DEMOCRATICA, SULLA BASE DI VALORI INCONTROVERTIBILI DI LIBERTA’ E GIUSTIZIA SOCIALE, UNA VIA CHE POI IL CSIT HA INTRAPRESO CON SUCCESSO. MA PERCHE’ OGGI HO DECISO DI PROPORVI IL PERSONAGGIO VITALIANA CARNESECCHI? PERCHE’ LEI E’ SOPRAVVISSUTA ALLE GRANDI DIFFICOLTA’ DELLA VITA, RACCOGLIENDO VIA VIA IL TESTIMONE DA ALTRE DONNE, COME RITA MONTAGNANA, NILDE JOTTI, GIGLIA TEDESCO TATO’ E LA STESSA MARGHERITA HACK (MORTA DUE ANNI FA) CHE HANNO FATTO LA STORIA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLA SOCIETA’ CIVILE SENZA CONFINI GEOPOLITICI, CULTURALI, RELIGIOSI. VITALIANA CARNESECCHI, CHE E’ STATA ANCHE INSEGNANTE , LEGATA DA AMICIZIA E RECIPROCA STIMA CON TINA ANSELMI, OPERATIVA NELL’AICS SINO AI PRIMI ANNI NOVANTA, ISPIRA UN IMPORTANTE SENTIMENTO DI CONSIDERAZIONE E RISPETTO, PERCHE’ PUR ANCORA VITALE, E’ SOPRAVVISSUTA AI SUOI FAMILIARI ED ORA NOVANTATREENNE E’ DIVENUTA PENDOLARE TRA OSPEDALI, CLINICHE E CASE DI ACCOGLIENZA, DOVE E’ DIFFICILE MANTENERE LA PROPRIA MEMORIA E LA PROPRIA IDENTITA’ , SE NON ATTRAVERSO TESTIMONIANZE D’AFFETTO E SOSTEGNO MORALE, PRIMA ANCORA CHE MATERIALE, DA CHI HA CONDIVISO CON LEI DECENNI DI COMUNE IMPEGNO A FAVORE DELLA COLLETTIVITA’ ATTRAVERSO LO SPORT E LA CULTURA. CREDO A RAGIONE DI AVER PERCEPITO PER LEI, SOFFERENTE COME LA HACK DI DIFFICOLTA’ CARDIORESPIRATORIE, IL SUONO LIBERATORIO E STIMOLANTE AL CONTEMPO DELLA CAMPANELLA, QUELLA CHE IN ATLETICA SEGNALA L’IMMINENTE CONCLUSIONE DELLA GARA. PER QUESTO, RITENGO DI DOVERLE DARE CON VOI, ADESSO, L’INCITAZIONE A NON MOLLARE E IL SOSTEGNO CHE MERITA IN QUESTO MOMENTO. PER QUESTO, PENSO ALLA IMMEDIATA CREAZIONE DI UN GRUPPO “FORZA VITALIANA”, INIZIANDO UN VIAGGIO CHE RIPERCORRERA’ LA NOSTRA STORIA DAL 1922, QUANDO VITALIANA E MARGHERITA, DUE FIORENTINE DAVVERO “TOSTE”, STESSA MAGLIA DELL’ATLETICA ASSI GIGLIO ROSSO NEL 1939, HANNO INIZIATO UN ESEMPLARE ED ESEMPLIFICATIVO PERCORSO DI VITA, ISPIRATO AGLI STESSI IDEALI NELLO SPORT, NELLA PROFESSIONE, NELL’IMPEGNO SOCIALE ATTRAVERSO LA SCIENZA, LA COMUNICAZIONE , L’ASSOCIAZIONISMO ..