NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (100a puntata) - CALCIO -LA NAZIONALE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (100a puntata) – CALCIO –La NAZIONALE OLIMPICA ha preso parte al Torneo di Calcio, classificandosi al quarto posto, in squadra con Luciano Alfieri, G. Domenico Baldisserri , Giacomo Bulgarelli , Giancarlo Cella, Armando Favalli, Gilberto Noletti, Ambrogio Luigi Pelagalli, Orazio Rancati, Gianni Rivera, Giorgio Rossano, Sandro Salvadore, Ugo Tomeazzi, Mario , Giovanni Trapattoni, Mario Trebbi e Paride Tumburus. A conclusione della carrellata riguardante ogni singolo giocatore, alleghiamo due VIDEO DELL’ISTITUTO LUCE riguardanti la partita di semifinale giocata dagli “AZZURRI” a Napoli contro la Jugoslavia, conclusasi in parità e persa per sorteggio, passando dalla potenziale medaglia d’oro a quella di legno, quarti dopo l’Ungheria. Si tratta di immagini uniche, straordinarie, che ci restituiscono la genuinità e la freschezza di qui giovani talenti, che poi continuare a fare la storia e la gloria del calcio e dello sport italico.https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL4000055134/7/stadio-fuorigrotta-napoli-incontro-calcio-torneo-olimpico-nazionali-italiana-e-jugoslava-l-incontro-termina-1-1-prima-parte.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22*:*%22],%22fieldDate%22:%22dataNormal%22,%22_perPage%22:20,%22persone%22:[%22\%22Pelagalli,%20Ambrogio\%22%22]}}

PARTITA ITALIA JUGOSLAVIA NAPOLI 1 PARTE

https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL4000090159/7/stadio-fuorigrotta-napoli-incontro-calcio-torneo-olimpico-nazionali-italiana-e-jugoslava-l-incontro-termina-1-1-seconda-parte.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22*:*%22],%22fieldDate%22:%22dataNormal%22,%22_perPage%22:20,%22persone%22:[%22\%22Pelagalli,%20Ambrogio\%22%22]}}

PARTITA ITA – JUG NAPOLI 2° PARTE