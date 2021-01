IL DOVERE COMPIUTO - SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DEI XVII GIOCHI OLIMPICI DI ROMA 1960 - FAIR PLAY DAY 2020 - 2021 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

26 GENNAIO 2021

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (100a puntata) – CALCIO –La NAZIONALE OLIMPICA ha preso parte al Torneo di Calcio, classificandosi al quarto posto, in squadra con Luciano Alfieri, G. Domenico Baldisserri , Giacomo Bulgarelli , Giancarlo Cella, Armando Favalli, Gilberto Noletti, Ambrogio Luigi Pelagalli, Orazio Rancati, Gianni Rivera, Giorgio Rossano, Sandro Salvadore, Ugo Tomeazzi, Mario , Giovanni Trapattoni, Mario Trebbi e Paride Tumburus. A conclusione della carrellata riguardante ogni singolo giocatore, alleghiamo due VIDEO DELL’ISTITUTO LUCE riguardanti la partita di semifinale giocata dagli “AZZURRI” a Napoli contro la Jugoslavia, conclusasi in parità e persa per sorteggio, passando dalla potenziale medaglia d’oro a quella di legno, quarti dopo l’Ungheria. Si tratta di immagini uniche, straordinarie, che ci restituiscono la genuinità e la freschezza di qui giovani talenti, che poi continuare a fare la storia e la gloria del calcio e dello sport italico.https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL4000055134/7/stadio-fuorigrotta-napoli-incontro-calcio-torneo-olimpico-nazionali-italiana-e-jugoslava-l-incontro-termina-1-1-prima-parte.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22*:*%22],%22fieldDate%22:%22dataNormal%22,%22_perPage%22:20,%22persone%22:[%22\%22Pelagalli,%20Ambrogio\%22%22]}}

PARTITA ITALIA JUGOSLAVIA NAPOLI 1 PARTE

https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL4000090159/7/stadio-fuorigrotta-napoli-incontro-calcio-torneo-olimpico-nazionali-italiana-e-jugoslava-l-incontro-termina-1-1-seconda-parte.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22*:*%22],%22fieldDate%22:%22dataNormal%22,%22_perPage%22:20,%22persone%22:[%22\%22Pelagalli,%20Ambrogio\%22%22]}}

PARTITA ITA – JUG NAPOLI 2° PARTE

SIAMO ORMAI ALLA 100a PUNTATA DE “IL DOVERE COMPIUTO”, RASSEGNA PREPARATORIA DEL “FAIR PLAY DAY” DEDICATO AL SESSANTESIMO DEI XVII GIOCHI OLIMPICI DI ROMA 1960, PROGRAMMATO PER LA PROSSIMA ESTATE…