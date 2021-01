NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (99a puntata) - CALCIO - GIOVANNI TRAPATTONI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (99a puntata) – CALCIO – GIOVANNI TRAPATTONI (Cusano Milanino, 17 marzo 1939) A 21 anni ha preso parte al Torneo di Calcio Olimpico nel ruolo di centrocampista, classificandosi al quarto posto, in squadra con Alfieri Luciano, Baldisserri G. Domenico, Bulgarelli Giacomo, Cella Giancarlo, Favalli Armando, Noletti Gilberto, Ambrogio Luigi Pelagalli, Orazio Rancati, Gianni Rivera, Giorgio Rossano, Sandro Salvadore, Ugo Tomeazzi, Mario Trebbi e Paride Tumburus. Come calciatore ha vestito 17 volte la “maglia azzurra”. Col diminutivo di Trap è stato l’allenatore italiano più vittorioso a livello di club, nonché uno dei più titolati al mondo, avendo conquistato sette scudetti in Italia, quindi in Germania, Portogallo e Austria ), per un totale di dieci titoli nazionali. A questi si sommano sette titoli ufficiali a livello internazionale, che ne fanno il sesto allenatore al mondo e quarto in Europa per numero di trofei conquistati. La sua carriera di calciatore si è svolta per la gran parte al Milan, dove rimase per circa un quindici anni, vincendo due Scudetti, una Coppa Italia, due Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe e una Coppa intercontinentale. Chiusa la carriera agonistica nel Varese, passò al ruolo di allenatore, ottenendo la maggior parte degli allori sulla panchina della Juventus, squadra che guidò ininterrottamente dal 1976 al 1986 e quindi dal 1991 al 1994; riuscì inoltre a inanellare sei campionati di Serie A e due Coppe Italia, diventando il primo allenatore nella storia ad aver vinto le tre principali competizioni per club organizzate dall’Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA) con la stessa squadra.Commissario tecnico della nazionale italiana dal 2000 al 2004, fu successivamente CT della nazionale irlandese dal 2008 al 2013. E’ stato inserito nella Hall of fame del calcio italiano nella categoria allenatore italiano nel 2012.

Palmarès

Giocatore

Competizioni giovanili

• Torneo di Viareggio: 2

Milan: 1959, 1960

Competizioni nazionali

• Campionato italiano: 2

Milan: 1961-1962, 1967-1968

• Coppa Italia: 1

Milan: 1966-1967

Competizioni internazionali

• Coppa dei Campioni: 2

Milan: 1962-1963, 1968-1969

• Coppa delle Coppe: 1

Milan: 1967-1968

• Coppa Intercontinentale: 1

Milan: 1969

Allenatore

Club

Competizioni nazionali

• Campionato italiano: 7

Juventus: 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1981-1982, 1983-1984, 1985-1986

Inter: 1988-1989

• Coppa Italia: 2

Juventus: 1978-1979, 1982-1983

• Supercoppa italiana: 1

Inter: 1989

• Campionato tedesco: 1

Bayern Monaco: 1996-1997

• Coppa di Lega tedesca: 1

Bayern Monaco: 1997

• Coppa di Germania: 1

Bayern Monaco: 1997-1998

• Campionato portoghese: 1

Benfica: 2004-2005

• Campionato austriaco: 1

Salisburgo: 2006-2007

Competizioni internazionali]

• Coppa UEFA: 3 (record a pari merito con Unai Emery)

Juventus: 1976-1977, 1992-1993

Inter: 1990-1991

• Coppa delle Coppe: 1

Juventus: 1983-1984

• Supercoppa UEFA: 1

Juventus: 1984

• Coppa dei Campioni: 1

Juventus: 1984-1985

• Coppa Intercontinentale: 1

Juventus: 1985