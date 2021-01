ECO REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini – 25 GENNAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

Sono passati dieci anni dalla testata “mondiale” di Zidane a Materazzi e COMUNICARE LO SPORT rimane – con il calcio in evidenza – un elemento di formidabile coinvolgimento per l’immaginario collettivo, purtroppo piuttosto nel male che nel bene. Ieri, la scena è stata rubata alla stessa candidatura di Roma 2024 dal “labiale nomade” di Daniele De Rossi; una settimana fa dal botta e risposta “pseudo-omofoborazzista” tra Sarri e Mancini. Dunque, protagonisti atleti e “mister”, come lo furono Totti, Balottelli e Murinho in occasione di un clamoroso calcione del Pupone nei glutei di SuperMario. Con la regia del CEO, Master Trainer di FYM, Piercarlo Romeo e la docenza della Coach-antropologa Cecilia Maria Ferraro, sul tema MENTAL COACHING, di tutto questo e di molto altro ancora, si continuerà a trattare giovedì prossimo all’Auditorium delle Federazioni in Viale Tiziano, 74 (ore 15) a Roma. Evento formativo gratuito da non perdere, promosso, organizzato e patrocinato in concorso con Comitato Nazionale Fair Play, IrideEventi, CONI, Ordine Nazionale dei Giornalisti…