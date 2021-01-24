NOTA DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini – 24 GENNAIO 2021 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini
SILVIA CHERSONI, DI CUI FESTEGGIAMO IL COMPLEANNO, RIMANE INTANGIBILE TESTIMONE DELLA PROROMPENTE ATTIVITA’ DELL’AICS (ASSOCIAZIONE ITALIANA CIRCOLI SPORTIVI) DI BRODOLINIANA MEMORIA, CHE CON GIANPAOLO LENZI ED UN PUGNO DI ILLUMINATI PROMOTORI, FECERO DELLO SPORT CULTURA E DIVERSA LA SUA STORIA, CAMBIANDONE IL PIGLIO SOCIALE, SINO A DARNE AMBIZIOSA CONNOTAZIONE NELLA RINNOVATA ATLETICA E NELLO SPIRITO GIOIOSO MUTUATO DAL FENOMENO INTERNAZIONALE DELLO SPORT PER TUTTI, DALL’ISCA E DAL CSIT.