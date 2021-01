ECO MEMORABILIA Ruggero Alcanterini 24 GENNAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

PER COMPLETARE IL QUADRO DEI SUGGESTIVI RICORDI LEGATI AI CAMPIONATI DI ATLETICA A.I.C.S. ANNI SESSANTA, VI PROPONGO OGGI LA PREMIAZIONE DI UN GIOVANISSIMO FRANCO FAVA, VINCITORE NEL 1969 A SALERNO DEI 1000 E DEI 2000 IN 2.36.2 E 6.00.0 DAVANTI ALL’ALFIERE DELL’AICS MILANO, MAURIZIO POSSENTI, AL REGGINO CRUPI DELLA “MINNITI” E ALL’ALTRO MILANESE, PEREGO. LA PREMIAZIONE VENIVA OFFICIATA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA NAZIONALE, FONDATORE, DELL’A.I.C.S., ENRICO GUABELLO, UN ALTRO PIEMONTESE A ROMA, PERSONAGGIO STRATEGICO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA IN ITALIA DAL 1962 AL 1978, DI CUI VARRA’ LA PENA RIPRENDERE RIFLESSIONI E PROPOSTE, CHE NON MANCARONO DI INFLUENZARE PIETRO NENNI, GIACOMO BRODOLINI, GIULIO ONESTI, GIACOMO MANCINI E GIORNALISTI DEL CALIBRO DI ANTONIO GHIRELLI, ALFREDO BERRA, MARIO GISMONDI, OLTRE AL MONDO SINDACALE E DELLO STESSO SPORT PER TUTTI, IN SINERGIA CON IL CSIT (COMITATO INTERNAZIONALE DELLO SPORT E DEL LAVORO) CHE CONTINUA AD OPERARE DAL 1913 E DAL 7 AL 14 GIUGNO A LIGNANO SABBIADORO ORGANIZZERA’ LA QUARTA EDIZIONE DEI SUOI “WORLD SPORT GAMES”. SEMPRE PER LA STORIA, VOGLIO RICORDARE CHE FRANCO FAVA AVEVA INIZIATO IL 1969 VINCENDO TRA GLI “ALLIEVI” IL CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI CROSS IN VAL DI LANZO, PIEGANDO NEL FINALE UN IRRIDUCIBILE CLAUDIO SOLONE…