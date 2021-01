ECO ON LINE - 24 GENNAIO 2021 - NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (98a puntata) - CALCIO - GIANNI RIVERA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (98a puntata) – CALCIO – GIANNI RIVERA, all’anagrafe Giovanni (Alessandria, 18 agosto 1943) A 17 anni ha partecipato al Torneo Olimpico di Calcio nel ruolo centrocampista, classificandosi al quarto posto in squadra con Alfieri Luciano, Baldisserri G. Domenico, Bulgarelli Giacomo, Cella Giancarlo, Favalli Armando, Noletti Gilberto, Ambrogio Luigi Pelagalli, Orazio Rancati, Giorgio Rossano, Sandro Salvadore, Ugo Tomeazzi, Mario Trebbi, Trapattoni Giovanni e Paride Tumburus. Campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana. Primo Pallone d’oro italiano, nel 1969, tra i più grandi numeri 10 della storia del calcio. Esordì in Serie A a quindici anni con la maglia dell’Alessandria; col Milan, nel quale ha giocato per diciannove stagioni ( di cui dodici da capitano). E’ stato tre volte campione italiano, due volte europeo e una volta intercontinentale. 527 le sue presenze in Serie A , con 128 reti . Tra il 1962 e il 1974 ha fatto parte della nazionale italiana, totalizzando 60 “maglie azzurre” e 14 reti; mentre i quattro campionati del mondo disputati lo pongono al secondo posto – alle spalle di Gianluigi Buffon – tra i giocatori italiani con più partecipazioni alla competizione iridata, a pari merito con Enrico Albertosi, Giuseppe Bergomi, Fabio Cannavaro, Paolo Maldini e Dino Zoff. Occupa la 19ª posizione, primo degli italiani, nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dalla IFFHS nel 2000. Nel 2004 è stato inserito nel FIFA 100, lista dei 125 più grandi giocatori viventi compilata da Pelé e dalla FIFA in occasione del centenario della federazione; nello stesso anno è risultato 35º nell’UEFA Golden Jubilee Poll, un sondaggio online condotto dalla UEFA per celebrare i migliori calciatori d’Europa dei cinquant’anni precedenti. Nel 2013 è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano e nel 2015 è stato tra i primi cento atleti selezionati dal CONI per la Walk of Fame dello sport italiano.

Palmarès Campionato italiano: 3

Milan: 1961-1962, 1967-1968, 1978-1979

• Coppa Italia: 4

Milan: 1966-1967, 1971-1972, 1972-1973, 1976-1977

Competizioni internazionali[

• Coppa dei Campioni: 2

Milan: 1962-1963, 1968-1969

• Coppa delle Coppe: 2

Milan: 1967-1968, 1972-1973

• Coppa Intercontinentale: 1

Milan: 1969

Nazionale

• Campionato d’Europa: 1

Italia 1968

Individuale

• Pallone d’oro: 1

1969

Commendatore al merito della Repubblica Italiana