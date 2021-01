REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 23 GENNAIO 2019 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

CHI VUOL ESSER LIETO SIA – Potrei aggiungere il resto dei versi di Lorenzo de’ Medici, ma non mi sembra il caso, perché rischierei di non essere smentito, sia sulla bellezza che sulla non certezza del diman. Insomma, non vorrei rovinare la festa di tanti che come me hanno creduto per una vita ad ideali e a verità che rischiano di essere ribaltati e smentiti appunto dall’oggi al domani. Come avrete notato, il divenire ha preso un impulso di velocità, uno speed in progressione geometrica da fare impallidire il “carpe diem” di Orazio e le raccomandazioni carnascialesche del “Magnifico”, ricordando Arianna e Bacco in festa tra satiri e ninfe… E allora? Allora, fatevi coraggio e fingete che nulla stia accadendo, che tutto vada per il meglio, mentre le selve d’amore infarcite di lordure tossiche bruciano e le buche stradali ci ricordano la loro esistenza a ritmo alternato. Trapassiamo con lo sguardo gli umani di ogni colore abbandonati tra le siepi e sui marciapiedi e immaginiamoci in un paradiso terrestre pieno di gioia e felicità. Diciamoci che essere felici è un diritto non garantito, ma anche che l’illusione di esserlo non può essere impedita. Diciamoci anche che dobbiamo ad ogni costo farci una ragione di quel che ci capitava cinquant’anni fa e quel che ci capita adesso. Che ci dobbiamo dare delle spiegazioni sulle “manine” e le ”manone”, che hanno interferito e continuano a farlo sulla nostra vita, magari trasferendo la sede dei burattinai da Yalta a Davos. Quattro giorni fa, la nostra felicità si era soffermata su Matera, emblematica nelle sue trasmutazioni, rappresentativa di quella bellezza senza tempo di cui sappiamo di doverci ammantare. Infine, oltre ad un mio approfondimento “datato” sulla Capitale Europea della cultura, due messaggi per immagini sul volontariato giovanile, da rilanciare con nuove motivazioni e sul rapporto tra sport e politica, che deve pur mantenere un indispensabile equilibrio, nel ricordo di chi ci ha preceduto in tempi non meno difficili e complicati.