 ECO MEMORABILIA - Ruggero Alcanterini 23 GENNAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


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ECO MEMORABILIA – Ruggero Alcanterini 23 GENNAIO 2015

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Di Ruggero Alcanterini

IERI, ABBIAMO RIAPERTO IN MOLTI GLI ALBUM DELLE MEMORIE, ONORANDO IN PARTICOLARE QUELLA DI GIAMPAOLO LENZI. TRA LE FOTO DA ME RIPROPOSTE, QUELLE RELATIVE A DARIO BONETTI E SILVIA CHERSONI PROTAGONISTI DEI CAMPIONATI AICS NEL 1967 E 1968 A LUCCA E TRIESTE. OGGI, PRENDO LO SPUNTO PER PROPORVI UNA FOTO SCATTATA A SALERNO NEL 1969, DURANTE I CAMPIONATI AICS DI ATLETICA. ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTAVA DI UNA “PRIMA” ASSOLUTA, QUELLA DI PIETRO MENNEA, VINCITORE DEI 100 IN 10.8 (migliore prestazione nazionale “allievi” eguagliata) E DEI 300 IN 35.2, PREMIATO DAL SOTTOSCRITTO. COME SI POTRA’ NOTARE ERAVAMO ENTRAMBI SENZA BARBA E CON QUALCHE CHILO IN MENO..

 

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52 ANNI FA IL DIRETTORE DE L’ECO DEL LITORALE PREMIAVA MENNEA AI CAMPIONATI AICS (Salerno 1969)

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