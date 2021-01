REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 22 GENNAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

Ieri all’Auditorium delle Federazioni Sportive, COMUNICARE LO SPORT ha preso l’avvio con il primo seminario “LO SPORT COMUNICA”, alla presenza di moltissimi quadri di vertice e giornalisti, che hanno seguito condividendo la sapiente trama tessuta da Piercarlo Romeo e Maria Cecilia Ferraro, supercoach della FREE YOUR MIND. Tra i super “discenti”, anche due grandi campioni “ori olimpici”, oggi dirigenti e giornalisti, come Michele Maffei schermidore e Daniele Masala pentathleta, che vi vogliamo ricordare al culmine delle carriere in foto e vignette. COMUNICARE LO SPORT tornerà all’Auditorium giovedì 28 gennaio con un tema di straordinaria attualità: “IL MENTAL COACHING PER LO SPORT”. Una occasione irrinunciabile…