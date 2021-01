NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (96a puntata) - CALCIO - MARIO TREBBI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (96a puntata) – CALCIO – MARIO TREBBI (Sesto San Giovanni, 9 settembre 1939 – Paderno Dugnano, 14 agosto 2018[3]) a 21 anni ha partecipato al Torneo Olimpico di Calcio nel ruolo di difensore, classificandosi al quarto posto, in squadra con Alfieri Luciano, Baldisserri G. Domenico, Bulgarelli Giacomo, Cella Giancarlo, Favalli Armando, Noletti Gilberto, Ambrogio Luigi Pelagalli, Orazio Rancati, Rivera Gianni, Giorgio Rossano, Sandro Salvadore, Ugo Tomeazzi, Trapattoni Giovanni, Tumburus Paride. Debuttò in Serie A con il Milan nel 1958 e rimase con la società milanese per otto anni, vincendo due scudetti e una Coppa Campioni. Passato al Torino nel 1966 l’anno successivo, 1967, vinse la Coppa Italia. In carriera totalizzò 157 presenze in Serie A, e 124 presenze in Serie B, tutte con la maglia del Monza.Oltre che in occasione dei Giuochi Olimpici del 1960, Trebbi indossò altre due volte la “maglia azzurra” nel 1961 e nel 1963.

Palmares:

• Torneo di Viareggio: 2

Milan: 1959, 1960

• Campionato italiano: 2

Milan: 1958-1959, 1961-1962

• Coppa Italia: 1

Torino: 1967-1968

• Coppa dei Campioni: 1

Milan: 1962-1963