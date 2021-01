NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (95a puntata) - CALCIO - UGO TOMEAZZI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (95a puntata) – CALCIO – UGO TOMEAZZI (Bomporto, 24 dicembre 1940) A 20 anni ha preso parte al Torneo Olimpico di calcio nel ruolo di centrocampista, cogliendo il quarto posto e segnando 2 reti, in squadra con Alfieri Luciano, Baldisserri G. Domenico, Bulgarelli Giacomo, Cella Giancarlo, Favalli Armando, Noletti Gilberto, Ambrogio Luigi Pelagalli, Orazio Rancati, Rivera Gianni, Giorgio Rossano, Sandro Salvadore, Trapattoni Giovanni, Trebbi Mario, Tumburus Paride. Cresciuto nelle giovanili del Modena proveniente da una formazione dilettantistica ferrarese, dopo due stagioni in Serie B, nella seconda delle quali realizzò 11 reti, nel 1960, transitando l’Inter, passò al Torino, esordendo in serie A e disputando 22 incontri , con 3 reti all’attivo. Dopo i Giochi Olimpici si trasferì al Napoli, disputando 2 stagioni, la prima in A e la seconda in B, con 28 presenze complessive), ma conquistando nell’annata 1961-1962 la promozione in A e la Coppa Italia Nel 1963 passò al Mantova, formazione di cui diventò un leader, con 9 stagioni all’attivo, 5 in A e 4 in B. Le sue, 219 presenze complessive in campo, centrando due promozioni in massima serie nelle annate 1965-1966 e 1970-1971. Nel ruolo di allenatore, tra Spal, Rovigo, Sassuolo, Carpi e lo stesso Mantova ha operato sino al 2001.