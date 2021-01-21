 ECO VIGNETTA DEL 21 GENNAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


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ECO VIGNETTA DEL 21 GENNAIO 2015

Pubblicato il

Di Ruggero Alcanterini

 

NON CI VOGLIO CREDERE, MA SE LA NOTIZIA DEI 13 RAGAZZINI IRACHENI UCCISI PER AVER VISTO IN TV LA PARTITA DI CALCIO IRAK – GIORDANIA E AVER TIFATO PER LA PROPRIA NAZIONALE FOSSE VERA, IL MONDO DEL CALCIO E DELLO SPORT, QUELLO CHE E’ CAPACE DI FAR SENTIRE LA PROPRIA UNIVERSALE INFLUENZA MEDIATICA E NON SOLO, DOVREBBE REAGIRE DRASTICAMENTE, A COMINCIARE DALLA ORGANIZZAZIONE E DAI PROTAGONISTI DELLA COPPA ASIA. VOGLIO ANCORA SPERARE CHE SI TRATTI SOLTANTO DI UNA ORRIBILE FANTASIA, DI UNA BALLA, DIVERSAMENTE…

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