ECO VIGNETTA DEL 21 GENNAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

NON CI VOGLIO CREDERE, MA SE LA NOTIZIA DEI 13 RAGAZZINI IRACHENI UCCISI PER AVER VISTO IN TV LA PARTITA DI CALCIO IRAK – GIORDANIA E AVER TIFATO PER LA PROPRIA NAZIONALE FOSSE VERA, IL MONDO DEL CALCIO E DELLO SPORT, QUELLO CHE E’ CAPACE DI FAR SENTIRE LA PROPRIA UNIVERSALE INFLUENZA MEDIATICA E NON SOLO, DOVREBBE REAGIRE DRASTICAMENTE, A COMINCIARE DALLA ORGANIZZAZIONE E DAI PROTAGONISTI DELLA COPPA ASIA. VOGLIO ANCORA SPERARE CHE SI TRATTI SOLTANTO DI UNA ORRIBILE FANTASIA, DI UNA BALLA, DIVERSAMENTE…