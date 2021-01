REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 20 GENNAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

Eccoci alla vigilia dello start-up per COMUNICARE LO SPORT, IN PROGRAMMA DA DOMANI ALLE 15 NELL’AUDITORIUM DELLE FEDERAZIONI/CONI in Viale Tiziano, a Roma, cui siete invitati. Ieri è volato tra gli iperborei Ettore Scola, un ragazzo del 1931, studente del Liceo Albertelli, uno degli Istituti dal gruppo sportivo onusto di gloria ai tempi degli studenteschi inventati da Bruno Zauli. Ecco dunque la coincidenza su cui Ettore avrebbe ironizzato , secondo il suo stile, anche in una circostanza triste, come quella della sua stessa dipartita: come tutti stanno ricordando, lui aveva compiuto i primi passi nella redazione del TRAVASO DELLE IDEE in compagnia di Federico Fellini e di molti altri che avrebbero poi dato nerbo e qualità ai cinema italiano negli anni cinquanta, sessanta… Per questo, in suo omaggio, mettiamo in campo proprio l’esuberante umorismo sportivo del TRAVASO , quello che negli anni complicati della ripartenza italica faceva sorridere Scola e tutti noi. Ciao, Ettore !