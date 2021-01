NOTA A MARGINE DEL DIRETTORE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

SE L’ITALIA, SE LORETO APRUTINO… Ieri c’è stato il momento di Procida, eletta a Capitale della Cultura per il 2022, purtroppo velato dal battage sulla crisi di Governo e dal suo delicato passaggio al Senato. In realtà si è trattato di un importante segnale, esemplificativo del concetto di rinascenza per il Bel Paese. Oggi, in questa logica, vi ripropongo IL VIDEO uno dei gioielli contenuti nello scrigno di Loreto Aprutino, in Abruzzo, potenziale candidata al ruolo di Città Simbolo della Migliore Italia, piena dei valori solo in parte rivelati, come riserva di straordinarie risorse per realizzare la collettività del merito, unica certezza su cui fondare il futuro del nostro Paese.