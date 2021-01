REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 19 GENNAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

Chi più di Gianni Brera è esemplificativo del concetto di COMUNICAZIONE E SPORT, come chiave d’accesso alle emozioni globalizzanti legate all’agonismo, come elemento fondamentale del gioco via, via trasformato dagli umani in attività di grande funzione sociale e in spettacolo, sino alle dimensioni planetarie, ovvero lo sport come cinema delle emozioni? Lui, il più prolifico coniatore di neologismi, sanguigno percettore e convertitore di sensazioni, di umori, di note caratteriali, spesso associate alle stesse qualità della natura, il gusto etnico per cibi e vini, ebbe la sorte di andarsene di colpo per un incidente d’auto nel 1992, a settantatre anni, lasciando incompiuto un ciclo che avrebbe potuto riservarci mille altre sorprese. Di lui e di tanto altro ancora, vi parleranno i relatori di COMUNICARE LO SPORT, che andrà in onda giovedì 21 p.v. alle 15 nell’Auditorium del Palazzo delle Federazioni in Viale Tiziano, 74 a Roma. Ad accogliervi troverete in primis Michele Maffei, grande campione della scherma, dirigente sportivo, nonchè splendido “sportcomunicatore” televisivo, in una delle variabili del suo brillante percorso di vita…