NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (93a puntata) - CALCIO - GIORGIO ROSSANO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (93a puntata) – CALCIO – GIORGIO ROSSANO (Torino, 20 marzo 1939 – Viareggio, 13 febbraio 2016) A 21 anni ha partecipato al Torneo Olimpico di Calcio nel ruolo di centrocampista in squadra con Alfieri Luciano, Baldisserri G. Domenico, Bulgarelli Giacomo, Cella Giancarlo, Favalli Armando, Noletti Gilberto, Ambrogio Luigi Pelagalli, Orazio Rancati, Rivera Gianni, Salvadore Sandro, Tomeazzi Ugo, Trapattoni Giovanni, Trebbi Mario, Tumburus Paride. Ambidestro, poteva giocare sia da interno che da ala su entrambe le fasce. Dotato di buona tecnica, dopo un’annata in IV Serie col Pordenone, nel 1959 era approdato alla Juventus, con cui avrebbe esordito in Serie A nel 1960, nel quale i bianconeri conquistarono l’accoppiata Scudetto e Coppa Italia. Transitato per il Bari, nel 1961 tornò alla Juventus dove totalizzò 10 presenze .Nell’estate 1962 si trasferì al Milan, che in quella stagione si aggiudicò la Coppa dei Campioni, con 6 presenze e 3 reti. Tornato alla Juventus, venne trasferito al Varese, con cui vinse il campionato di Serie B 1963-1964. Infine, indossata la maglia del Palermo, concluse poi la carriera nelle serie minori.

Forse Rossano avrebbe meritato migliore fortuna, perché con la Nazionale Olimpica aveva giocato 4 partite; con 4 reti messe a segno (due alla Gran Bretagna e due al Brasile) risultando il capo cannoniere italiano. Complessivamente aveva indossato 7 volte la “maglia azzurra” con la Nazionale Giovanile (Under-21).

Palmarès di Giorgio Rossano:

• Serie B: 1

Varese: 1963-1964

• Coppa dei Campioni: 1

Milan: 1962-1963

• Campionato italiano: 1

Juventus: 1959-1960

• Coppa Italia: 1

Juventus: 1959-1960