REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 18 GENNAIO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

RAGGIUNGO A VIENNA I COLLEGHI DELL’EUROPEAN FAIR PLAY MOVEMENT PER UNA RIUNIONE DELL’ESECUTIVO CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DELL’INTERNATIONAL FAIR PLAY COMMITTEE, JENO KAMUTI E UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO AZERO. A SETTEMBRE IN AZERBAJIAN, A BAKU, SI SVOLGERA’ IL XXI CONGRESSO EUROPEO CON LE DELEGAZIONI DI 40 PAESI, MA PRIMA, A GIUGNO, IN LIGNANO SABBIADORO, SI TERRANNO I CAMPIONATI DEL CSIT, ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLO SPORT TRA I LAVORATORI, LA PIU’ ANTICA DELLO SPORT PER TUTTI, FONDATA NEL 1913, CHE HA DECISO DI INTRODURRE UNA FORTE CONNOTAZIONE ETICA E DI FAIR PLAY NEL PROGRAMMA, COINVOLGENDO LA STESSA EFPM.