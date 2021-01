NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (92a puntata) - CALCIO - ORAZIO RANCATI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (92a puntata) – CALCIO – ORAZIO RANCATI (Morbegno, 9 marzo 1940) A 20 anni ha partecipato al Torneo Olimpico di calcio, classificandosi al quarto posto nel ruolo di centrocampista e in squadra con Alfieri Luciano, Baldisserri G. Domenico, Bulgarelli Giacomo, Cella Giancarlo, Favalli Armando, Noletti Gilberto, Rivera Gianni, Rossano Giorgio, Salvadore Sandro, Tomeazzi Ugo, Trapattoni Giovanni, Trebbi Mario, Tumburus Paride.

Formatosi nell’Inter, club con il quale esordì in Serie A nel 1959, ottenne la convocazione in azzurro ai Giochi nel 1960. Nella stagione 1960-1961 scese in campo nell’incontro di Coppa delle Fiere, contro il Birmingham City. Nel 1962, si trasferì dall’Inter al Genoa per poi passare alla Reggiana. Indossate le maglie di diversi altri club, tra cui quelle della Triestina per due stagioni e del Parma, conclusa la carriera agonistica, Rancati, dal 1973, ha intrapreso quella di tecnico, allenando tra l’altro il Sondrio, che con lui fu promosso in Serie D nel 1983.