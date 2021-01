REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 7 GENNAIO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

MANCANO CINQUE GIORNI ALL’INIZIO DI UNA PERFETTA TEMPESTA EMOTIVA, QUELLA DI “COMUNICARE LO SPORT”. IERI ERA IL SETTANTESIMO COMPLEANNO DI KABIR BEDI, SPLENDIDO INTERPRETE DEL CENTOTRENTATREENNE SANDOKAN, FIGLIO LEGITTIMO DELLA STRAORDINARIA PENNA DI EMILIO, CARLO, GIUSEPPE, MARIA SALGARI. TUTTI HANNO SCRITTO E PARLATO DELLA “TIGRE DELLA MALESIA”, IGNORANDONE IL PRODIGIOSO, STRAORDINARIO, GENIALE INVENTORE, APPUNTO IL VERONESE SALGARI, GIORNALISTA E SCRITTORE CHE, PUR AUTORE DELLA INFINITA, STRAORDINARIA FORTUNA DEGLI EDITORI, DEI MEDIA E DEGLI EMULI, FUGGI’ SUICIDA DAL MONDO NEL 1911, EMARGINATO E NELLA MISERIA, MENTRE AUTORITA’ E BELLIMBUSTI FESTEGGIAVANO ALLA EXPO DI TORINO I CINQUANT’ANNI DEL REGNO. IL COLLEGA EMILIO AVEVA ANTICIPATO TUTTO E TUTTI NEL CONCEPIRE NARRAZIONI CHE ESTRAPOLAVANO L’INDOLE UMANA PER L’AVVENTURA E PER IL PROGRESSO, NON IGNORANDONE LE NOBILTA’ E MALVAGITA’ D’ANIMO NECESSARIE PER AFFRONTARE LE INCOGNITE DEL FUTURO, COME BENE FECE INTENDERE CON IL SUO FANTASCIENTIFICO “LE MERAVIGLIE DEL DUEMILA” NEL 1907. UOMO DI SPORT, DEDITO ALLA SCHERMA, ALLA CORSA, AL CICLISMO, PASSATO PER IL MARE, ORDINAVA AI FIGLI ED ALLA MOGLIE IL SALUTO AGLI OSPITI CON SCIABOLE E FIORETTI SGUAINATI, COME NON TRASCURAVA IL SUO RUOLO DI DIRIGENTE DELLA LEGA NAVALE. PER TUTTO QUESTO, CONSIDERIAMO SALGARI ESEMPIO IMPRESCINDIBILE DI COME LA COMUNICAZIONE POSSA E DEBBA ANDARE BEN OLTRE LA TERZA E LA QUARTA DIMENSIONE, PURCHE’ CAPACI DI ATTIVARE LE PARTICOLARI FACOLTA’ PERCETTIVE, CHE LA RENDONO SUBLIME PER L’IMMAGINARIO COLLETTIVO…