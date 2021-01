REMEMBER DEL DIRETTORE Ruggero Alcanterini - 17 GENNAIO 2019 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

STATI GENERALI DELLO SPORT – 16 GENNAIO 2019 – (Dal report CONI sugli interventi…Ruggero Alcanterini (Presidente Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play): “Giulio Onesti ha avuto un rapporto molto collaborativo con il Governo e basta citare i Giochi Olimpici di Roma 1960 per valutare l’importanza della sua opera. Il nostro atteggiamento è quello di chi vuole trovare una soluzione nell’interesse dello sport. Chi ha vissuto la storia del movimento da Roma ’60 in poi ha portato avanti una missione, mettendo insieme le varie componenti dello sport, dal vertice alla base, senza distinzione alcuna. Oggi ci troviamo davanti a un’apertura: in realtà non siamo di fronte a un progetto di riforma organico, ma abbiamo i numeri, la forza e l’esperienza per proporlo”.)

