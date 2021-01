NOTA DEL DIRETTORE - XVII GIOCHI OLIMPICI - ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (91a puntata) - CALCIO - AMBROGIO LUIGI PELAGALLI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 – IL DOVERE COMPIUTO (91a puntata) – CALCIO – AMBROGIO LUIGI PELAGALLI (Pieve Porto Morone, 15 febbraio 1940) A 20 anni ha partecipato al Torneo Olimpico di Calcio nel ruolo di difensore, classificandosi al quarto posto con la squadra composta da lui stesso e da Alfieri Luciano, Baldisserri G. Domenico, Bulgarelli Giacomo, Cella Giancarlo, Favalli Armando, Noletti Gilberto, Rancati Orazio, Rivera Gianni, Rossano Giorgio, Salvadore Sandro, Tomeazzi Ugo, Trapattoni Giovanni, Trebbi Mario, Tumburus Paride. Pelagalli è stato protagonista di una parabola completa da giocatore a tecnico e dirigente. Trasformato nel tempo in centrocampista e poi libero, Dopo gli inizi nel Dagrada Manzoni, passò al settore giovanile del Milan con cui vinse due edizioni consecutive del Torneo di Viareggio (1959 e 1960). Debuttò in Serie A a 20 anni con la SPAL e dopo una stagione con l’Atalanta rientrò al Milan per divenire titolare in cinque stagioni consecutive, vincendo uno scudetto e una Coppa dei Campioni. Tornato all’Atalanta, per poi disputare un campionato con la maglia della Roma, Oronzo Pugliese, segnalandosi per essersi improvvisato formidabile portiere, nella partita contro il Milan: schierato in porta dopo l’espulsione di Alberto Ginulfi, evitò la goleada rossonera con una serie di parate che gli valsero le ovazioni dello Stadio Olimpico. Tornato all’Atalanta, disputò ancora due stagioni in A, quindi in fine percorso agonistico in B con il Taranto come giocatore – allenatore e ancora nel doppio ruolo in Serie C con il Piacenza nel 1973 ed indine nella Medese, tornando tra i Dilettanti. Pelagalli ha totalizzato 235 partite in Serie A e 139 in Serie B ed è stato attivo come tecnico sino al 1996, per poi rientrare nel Milan ed altre formazioni con ruoli direttivi rinnovati sino al 2015. Con la maglia azzurra ha giocato 8 volte nella Under 21 e ha vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo in Libano nel 1959 e a Napoli nel 1963